Гомельский: то, что Карри делает с мячом сейчас, через пять лет будут делать мальчишки

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский выразил согласие с мнением, что баскетбол с каждым годом эволюционирует и навыки ведущих игроков НБА со временем становятся не уникальными.

— Стефен Карри обращается с мячом лучше, чем Майкл Джордан. Это эволюция баскетбола?

— Несомненно. То, что делал с мячом Айзея Томас в конце 1970-х, через 10 лет делали мальчишки на асфальтовых площадках.

И Карри делает сейчас с мячом то, что через пять-шесть лет будут делать мальчишки на тех же площадках. Баскетбол развивается, техника владения мячом не стоит на месте, — написал Гомельский на своём официальном сайте.