Йокич: в Европе, если ты проигрываешь две игры, то иногда тебе не платят до третьего матча

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе колорадского клуба «Денвер Наггетс», подтвердил свою позицию насчёт того, что баскетболисты, играющие в Европе, испытывают больше давления, чем те, что выступают в НБА.

«Я просто сказал, что игроки в Европе испытывают немного больше давления, чем в НБА. В Европе, если ты проигрываешь одну или две игры, тебе иногда не платят до третьего матча. Или может случиться что-то подобное. Короче говоря, на нас оказывается больше давления», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.