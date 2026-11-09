15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич: в Европе, если ты проигрываешь две игры, то иногда тебе не платят до третьего матча

Йокич: в Европе, если ты проигрываешь две игры, то иногда тебе не платят до третьего матча
Комментарии

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе колорадского клуба «Денвер Наггетс», подтвердил свою позицию насчёт того, что баскетболисты, играющие в Европе, испытывают больше давления, чем те, что выступают в НБА.

«Я просто сказал, что игроки в Европе испытывают немного больше давления, чем в НБА. В Европе, если ты проигрываешь одну или две игры, тебе иногда не платят до третьего матча. Или может случиться что-то подобное. Короче говоря, на нас оказывается больше давления», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»: