«Шарлотт» потерял сразу двух игроков из-за травм в матче с «Бруклином»

«Шарлотт Хорнетс» объявил о продолжительном отсутствии двух баскетболистов — американского защитника Кона Книппела и немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера.

Оба игрока получили повреждения задней поверхности левого бедра. Книппел пропустит как минимум четыре недели, тогда как Шрёдер пройдёт повторное обследование через две недели.

Книппел усугубил повреждение в матче с «Бруклин Нетс», который стал для него первым в нынешнем регулярном чемпионате. Баскетболист ранее пропустил восемь стартовых встреч команды из-за аналогичной травмы, а после возвращения смог провести на площадке менее шести минут. За это время американец набрал три очка, после чего покинул площадку и больше в игру не вернулся. Шрёдер также получил повреждение во встрече с «Бруклином».