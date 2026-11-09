«Оклахома» официально вернула защитника, которого сама выбрала на драфте НБА — 2025

«Оклахома-Сити Тандер» официально приобрела 24-летнего американского защитника Ника Клиффорда в результате обмена с «Сакраменто Кингз». Взамен калифорнийская команда получила два выбора во втором раунде будущих драфтов. Об этом сообщила пресс-служба «Сакраменто».

В рамках сделки «Кингз» достались выборы второго раунда драфта 2028 года, ранее принадлежавшие «Юта Джаз», и 2030 года от «Миннесоты Тимбервулвз». Оба пика переданы без защиты. Примечательно, что Клиффорд был выбран «Оклахомой» под общим 24-м номером на драфте 2025 года, однако тогда права на защитника перешли к «Сакраменто» в обмен на защищённый выбор первого раунда драфта 2027 года.

Стоит отметить, что в дебютном сезоне Клиффорд провёл 75 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, делая 3,8 подбора и 2,4 результативной передачи, однако в нынешнем чемпионате его игровое время сократилось до 6,3 минуты за встречу, а результативность — до 1,6 очка в вось