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«Детройт» объявил новые подробности восстановления центрового Джейлена Дюрена

«Детройт» объявил новые подробности восстановления центрового Джейлена Дюрена
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Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен пропустит как минимум ещё две недели из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Как сообщила пресс-служба клуба НБА, баскетболист продолжает восстановление, а следующее обследование запланировано через две недели. Точные сроки его возвращения на площадку пока не определены.

Дюрен получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата с «Майами Хит» (128:111). Центровой покинул площадку во второй четверти, успев набрать четыре очка, сделать шесть подборов и три результативные передачи за 10 минут игрового времени.

Первоначально предполагалось, что повторное обследование состоится через две недели. По итогам последней оценки состояния американцу разрешили возобновить баскетбольные занятия на площадке, однако к участию в официальных матчах он пока не допущен.

В нынешнем сезоне Дюрен принял участие лишь в