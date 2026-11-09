«Детройт» объявил новые подробности восстановления центрового Джейлена Дюрена

Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен пропустит как минимум ещё две недели из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Как сообщила пресс-служба клуба НБА, баскетболист продолжает восстановление, а следующее обследование запланировано через две недели. Точные сроки его возвращения на площадку пока не определены.

Дюрен получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата с «Майами Хит» (128:111). Центровой покинул площадку во второй четверти, успев набрать четыре очка, сделать шесть подборов и три результативные передачи за 10 минут игрового времени.

Первоначально предполагалось, что повторное обследование состоится через две недели. По итогам последней оценки состояния американцу разрешили возобновить баскетбольные занятия на площадке, однако к участию в официальных матчах он пока не допущен.

В нынешнем сезоне Дюрен принял участие лишь в