«Он набрал бы 92 очка». Бывший соперник Коби Брайанта высказался о Луке Дончиче

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва сравнил результативность 27-летнего словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта.

«Все должны внимательно слушать, что я говорю, потому что мои слова легко понять неправильно. Я сказал, что они на одном уровне. Разве это означает, что Лука превзошёл Коби? Что он лучше него? Вы судите только по личному рекорду результативности? Если бы Лука сыграл против той команды, он набрал бы 92 очка», — заявил Виллануэва в подкасте To The Baha.

При этом бывший баскетболист отдельно подчеркнул, что сравнивает игроков исключительно по умению набирать очки.

Напомним, в 2006 году Брайант наб