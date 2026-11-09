Леброн Джеймс прокомментировал задержание мужчины, который называл себя его сыном

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс прокомментировал задержание мужчины, который, по сообщениям СМИ, проник на территорию его дома в Лос-Анджелесе и утверждал, что является сыном баскетболиста. Инцидент произошёл 6 ноября. Подозреваемого задержали сотрудники полиции Лос-Анджелеса.

«Моя семья в безопасности, и это самое главное. Мы всё ещё разбираемся во всех обстоятельствах произошедшего», — сказал Джеймс, слова которого приводит журналист Крис Рим.

По информации ESPN, полицейские прибыли к дому Джеймса в районе Брентвуд после сообщения о возможном проникновении на территорию частной собственности. Сотрудники службы безопасности обнаружили неизвестного мужчину с помощью камер видеонаблюдения и вызвали правоохранительные органы. Подозреваемого задержали по подозрению в преследовании