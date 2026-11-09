Леброн Джеймс лично надел напульсник на руку болельщицы и вызвал у неё бурную реакцию

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс подарил болельщице напульсник, лично надев его ей на запястье. Видео общения баскетболиста с поклонницей опубликовал журналист Остин Крелл в социальной сети X.

Джеймс подошёл к девушке, стоявшей за ограждением у площадки, и остановился перед ней. Получив подарок, болельщица широко раскрыла рот от удивления, а затем прикрыла его рукой и повернулась к мужчине, который снимал происходящее на телефон. Леброн тем временем направился дальше вдоль трибун к другим зрителям.