15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс лично надел напульсник на руку болельщицы и вызвал у неё бурную реакцию

Леброн Джеймс лично надел напульсник на руку болельщицы и вызвал у неё бурную реакцию
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс подарил болельщице напульсник, лично надев его ей на запястье. Видео общения баскетболиста с поклонницей опубликовал журналист Остин Крелл в социальной сети X.

Джеймс подошёл к девушке, стоявшей за ограждением у площадки, и остановился перед ней. Получив подарок, болельщица широко раскрыла рот от удивления, а затем прикрыла его рукой и повернулась к мужчине, который снимал происходящее на телефон. Леброн тем временем направился дальше вдоль трибун к другим зрителям.