Новичок «Чикаго» Калеб Уилсон превзошёл достижение Деррика Роуза 18-летней давности

Форвард «Чикаго Буллз» Калеб Уилсон превзошёл результат Деррика Роуза по количеству набранных очков в первых девяти матчах за клуб в НБА. На старте регулярного чемпионата сезона-2026/2027 новичок записал на свой счёт 174 очка, тогда как Роуз в 2008 году набрал 166 за аналогичный отрезок карьеры.

За первые восемь встреч Уилсон набрал 156 очков, а в девятой игре, состоявшейся в ночь на 9 ноября с «Филадельфией Сиксерс», добавил ещё 18. Форвард реализовал семь из 18 бросков с игры, включая два трёхочковых из шести, а также сделал пять подборов и два перехвата. В среднем за девять матчей американец набирает 19,3 очка. При этом с