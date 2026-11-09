15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Талисман «Чикаго» разыграл Леброна Джеймса, предложив ему бесплатное вино перед матчем НБА

Талисман «Чикаго» разыграл Леброна Джеймса, предложив ему бесплатное вино перед матчем НБА
Комментарии

Талисман «Чикаго Буллз» разыграл 41-летнего американского форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса перед матчем регулярного чемпионата НБА. Во время представления стартовой пятёрки гостей маскот выкатил на площадку тележку с бокалами и предложил баскетболистам бесплатное вино.

Никто из игроков «Филадельфии» не принял предложение талисмана. Шутка стала отсылкой к эпизоду, произошедшему во время предыдущей встречи команд. Тогда Джеймс, пытаясь догнать мяч, столкнулся с болельщиком в первом ряду и пролил его вино. Прежде чем вернуться на площадку, баскетболист попробовал напиток из стакана зрителя. После матча американец объяснил, что хотел проверить качество вина, которое попало ему на руку.