Талисман «Чикаго» разыграл Леброна Джеймса, предложив ему бесплатное вино перед матчем НБА

Талисман «Чикаго Буллз» разыграл 41-летнего американского форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса перед матчем регулярного чемпионата НБА. Во время представления стартовой пятёрки гостей маскот выкатил на площадку тележку с бокалами и предложил баскетболистам бесплатное вино.

Никто из игроков «Филадельфии» не принял предложение талисмана. Шутка стала отсылкой к эпизоду, произошедшему во время предыдущей встречи команд. Тогда Джеймс, пытаясь догнать мяч, столкнулся с болельщиком в первом ряду и пролил его вино. Прежде чем вернуться на площадку, баскетболист попробовал напиток из стакана зрителя. После матча американец объяснил, что хотел проверить качество вина, которое попало ему на руку.