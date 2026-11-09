Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории матчей НБА против «Чикаго»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в матчах регулярных чемпионатов против «Чикаго Буллз». Баскетболист превзошёл достижение шестикратного чемпиона лиги Карима Абдул-Джаббара, на счету которого было 1895 очков в 76 встречах с чикагской командой.

Историческое достижение Джеймс оформил в ночь на 9 ноября в гостевом матче с «Чикаго». Спустя три минуты и 15 секунд после начала встречи форвард реализовал трёхочковый бросок, доведя свой карьерный показатель против «Буллз» до 1897 очков. Примечательно, что американец превзошёл результат Абдул-Джаббара в своём 70-м матче регулярного чемпионата против этого соперника, проведя на шесть встреч меньше.