15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории матчей НБА против «Чикаго»

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории матчей НБА против «Чикаго»
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в матчах регулярных чемпионатов против «Чикаго Буллз». Баскетболист превзошёл достижение шестикратного чемпиона лиги Карима Абдул-Джаббара, на счету которого было 1895 очков в 76 встречах с чикагской командой.

Историческое достижение Джеймс оформил в ночь на 9 ноября в гостевом матче с «Чикаго». Спустя три минуты и 15 секунд после начала встречи форвард реализовал трёхочковый бросок, доведя свой карьерный показатель против «Буллз» до 1897 очков. Примечательно, что американец превзошёл результат Абдул-Джаббара в своём 70-м матче регулярного чемпионата против этого соперника, проведя на шесть встреч меньше.