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Защитник «Голден Стэйт» Уилл Ричард выбыл на неопределённый срок из-за разрыва связки

Защитник «Голден Стэйт» Уилл Ричард выбыл на неопределённый срок из-за разрыва связки
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23-летний американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Уилл Ричард выбыл на неопределённый срок из-за разрыва локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки. Об этом сообщил журналист ClutchPoints Бретт Сигель на своей странице в социальной сети X. Точная дата возвращения баскетболиста на площадку пока неизвестна.

Ричард исключён из заявки «Голден Стэйт» на предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится в ночь на 10 ноября. При этом обстоятельства получения повреждения не уточняются.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущей встрече с «Орландо Мэджик», прошедшей 8 ноября, американец провёл на площадке 12 минут, набрав четыре очка, сделав два подбора и одну результативную передачу. «Уорриорз» одержали победу в овер