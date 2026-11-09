Защитник «Голден Стэйт» Уилл Ричард выбыл на неопределённый срок из-за разрыва связки

23-летний американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Уилл Ричард выбыл на неопределённый срок из-за разрыва локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки. Об этом сообщил журналист ClutchPoints Бретт Сигель на своей странице в социальной сети X. Точная дата возвращения баскетболиста на площадку пока неизвестна.

Ричард исключён из заявки «Голден Стэйт» на предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится в ночь на 10 ноября. При этом обстоятельства получения повреждения не уточняются.

В предыдущей встрече с «Орландо Мэджик», прошедшей 8 ноября, американец провёл на площадке 12 минут, набрав четыре очка, сделав два подбора и одну результативную передачу. «Уорриорз» одержали победу в овер