«Бруклин» рассматривается как возможный вариант продолжения карьеры Домантаса Сабониса

30-летний литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис может продолжить карьеру в «Бруклин Нетс». Как сообщает журналист ClutchPoints Бретт Сигель, американский клуб упоминался представителями НБА среди потенциальных вариантов обмена баскетболиста.

По сведениям источника, возможность приобретения Сабониса будет зависеть от дальнейших решений «Нетс» относительно Майкла Портера-младшего и Джулиуса Рэндла. Оба баскетболиста могут заинтересовать другие команды перед закрытием трансферного окна.

Кроме «Бруклина», в числе возможных претендентов на литовца называются «Торонто Рэпторс», «Шарлотт Хорнетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Торонто» и «Шарлотт» ранее обсуждали обмен Сабониса с «Кингз», однако стороны не смогли договориться об условиях сделки.

Напомним, Сабонис выступает за «Сакраменто» с февраля 2022 года. Литовец трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА и три раза становился лучшим игроком регулярного чемпионата по подборам. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028. В нынешнем чемпионате зарплата центрового составляет $ 45,4 млн, а в следующем сезоне увеличится до $ 48,6 млн.