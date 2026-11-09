«Даллас» разгромил «Бруклин» без Дёмина в НБА. Купер Флэгг оформил дабл-дабл

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете стадиона «Американ Эйрлайнс-центр», Даллас, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 между клубами «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 130:93 (33:26, 33:20, 34:25, 30:22).

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не сыграл в данной встрече из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стали американский лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 ассистов. Его