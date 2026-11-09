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Даллас Маверикс — Бруклин Нетс, результат матча 9 ноября 2026, счет 130:93, регулярный чемпионат НБА 2026-2027

«Даллас» разгромил «Бруклин» без Дёмина в НБА. Купер Флэгг оформил дабл-дабл
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете стадиона «Американ Эйрлайнс-центр», Даллас, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 между клубами «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 130:93 (33:26, 33:20, 34:25, 30:22).

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Флэгг - 25, Ирвинг - 21, Гэффорд - 18, Альдама - 12, Рисашер - 11, Маршалл - 8, Вашингтон - 6, Кристи - 5, Клейтон-мл - 5, Ховард - 5, Сассер - 4, Джонсон - 4, Мартин - 2, Сиссе - 2, Лаваль - 2
Бруклин Нетс: Портер - 19, Траоре - 14, Рэндл - 13, Вагнер - 12, Майнотт - 10, Вульф - 10, Шарп - 6, Эллис - 3, Пауэлл - 2, Клауни - 2, Джонсон - 2, Мэнн

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не сыграл в данной встрече из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стали американский лёгкий форвард «Далласа» Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 ассистов. Его