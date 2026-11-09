Видео: форвард «Сакраменто» перевернулся в воздухе и упал на паркет в матче с «Майами»

Форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй перевернулся в воздухе и упал на паркет после контакта с игроком «Майами Хит» Бобби Портисом. Эпизод произошёл в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 2026/2027, который проходит в ночь на 9 ноября.

За 1 минуту 47 секунд до конца первой четверти при счёте 25:25 Мюррэй выпрыгнул перед Портисом под кольцом «Сакраменто». После контакта форвард потерял равновесие и приземлился на верхнюю часть спины, закинув ноги за голову.

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Некоторо