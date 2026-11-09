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Видео: форвард «Сакраменто» перевернулся в воздухе и упал на паркет в матче с «Майами»

Видео: форвард «Сакраменто» перевернулся в воздухе и упал на паркет в матче с «Майами»
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Форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй перевернулся в воздухе и упал на паркет после контакта с игроком «Майами Хит» Бобби Портисом. Эпизод произошёл в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 2026/2027, который проходит в ночь на 9 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 32, Лавин - 15, Хантер - 14, Мюррэй - 10, Монк - 9, Ачиува - 7, Блэк - 6, Плауден - 6, Шарп - 5, Кардуэлл - 4, Могбо, Карабан
Майами Хит: Адетокунбо - 29, Томпсон - 23, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Ларссон - 11, Конуэлл - 6, Уиггинс - 6, Портис - 4, Фонтеккио, Йович, Ричардс, Хардуэй-младший, Смит, Гарднер

За 1 минуту 47 секунд до конца первой четверти при счёте 25:25 Мюррэй выпрыгнул перед Портисом под кольцом «Сакраменто». После контакта форвард потерял равновесие и приземлился на верхнюю часть спины, закинув ноги за голову.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Некоторо