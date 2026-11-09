15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский центровой Голдин набрал 45 очков и сделал 23 подбора за 2 игры в фарм-клубе НБА

Российский центровой Голдин набрал 45 очков и сделал 23 подбора за 2 игры в фарм-клубе НБА
Комментарии

25-летний российский центровой «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин оформил второй дабл-дабл подряд в Лиге развития НБА — G-лиге. В гостевом матче с «Гранд-Рапидс Голд», состоявшемся в ночь на 9 ноября, фарм-клуб «Майами Хит» одержал победу со счётом 120:114. Россиянин набрал 19 очков и сделал 12 подборов.

Помимо дабл-дабла, Голдин записал на свой счёт три результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Также центровой допустил две потери. Соперником «Су-Фолс» стал фарм-клуб «Денвер Наггетс», с которым команда встречалась второй раз за два дня.

В предыдущей встрече, состоявшейся вчера, 8 ноября, «Су-Фолс» победил «Гранд-Рапидс» со счётом 130:116. Тогда Голдин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в G-лиге, а также сделал 11 подборов, три передачи и три блок-шота. Таким образом, за две стартовые игры нового сезона россиянин набрал 45 очков и собрал 23 подбора.

Напомним, Голдин выступает за «Су-Фолс» по двустороннему контракту с «Майами Хит».

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
Дёмина «продлили» в НБА, но нового контракта не было. Что произошло? Дёмина «продлили» в НБА, но нового контракта не было. Что произошло?
Прохоров обещал «Бруклину» титул НБА за пять лет. Что осталось от его «русского» клуба Прохоров обещал «Бруклину» титул НБА за пять лет. Что осталось от его «русского» клуба