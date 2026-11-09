Российский центровой Голдин набрал 45 очков и сделал 23 подбора за 2 игры в фарм-клубе НБА

25-летний российский центровой «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин оформил второй дабл-дабл подряд в Лиге развития НБА — G-лиге. В гостевом матче с «Гранд-Рапидс Голд», состоявшемся в ночь на 9 ноября, фарм-клуб «Майами Хит» одержал победу со счётом 120:114. Россиянин набрал 19 очков и сделал 12 подборов.

Помимо дабл-дабла, Голдин записал на свой счёт три результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Также центровой допустил две потери. Соперником «Су-Фолс» стал фарм-клуб «Денвер Наггетс», с которым команда встречалась второй раз за два дня.

В предыдущей встрече, состоявшейся вчера, 8 ноября, «Су-Фолс» победил «Гранд-Рапидс» со счётом 130:116. Тогда Голдин набрал 26 очков, установив личный рекорд результативности в G-лиге, а также сделал 11 подборов, три передачи и три блок-шота. Таким образом, за две стартовые игры нового сезона россиянин набрал 45 очков и собрал 23 подбора.

Напомним, Голдин выступает за «Су-Фолс» по двустороннему контракту с «Майами Хит».