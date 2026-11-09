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Милуоки Бакс — Бостон Селтикс, результат матча 9 ноября 2026, счет 97:117, регулярный чемпионат НБА в сезоне-2026/2027

«Бостон» разгромил «Милуоки» в НБА. У Тейтума — 21 очко
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой гостей со счётом 117:97 (25:27, 33:18, 33:29, 26:23).

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
97 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Кузма - 27, Баррис - 13, Хирроу - 13, Амент - 12, Дженг - 10, Роллинз - 7, Грин - 5, Жакез-мл. - 4, Тёрнер - 3, Симс - 2, Якуционис - 1, Уэр, Леверт
Бостон Селтикс: Джордж - 27, Тейтум - 21, Кета - 13, Робинсон - 12, Притчард - 12, Уайт - 9, Хозер - 7, Шейерман - 7, Гарза - 4, Конли - 3, Харпер Мл. - 2, Уолш, Гонсалес

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Пол Джордж, в активе которого 27 очков, три подбора и одна передача. У Джейсона Тейтума 21 очко.

Лучшую результативность в составе хозяев показал лёгкий форвард из США Кайл Кузма, у которого 27 очков и четыре подбора.

В следующем матче «Милуоки» сыграет в гостях с «Никс», а «Бостон» отправится на выезд к «Филадельфии».