«Бостон» разгромил «Милуоки» в НБА. У Тейтума — 21 очко

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой гостей со счётом 117:97 (25:27, 33:18, 33:29, 26:23).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Пол Джордж, в активе которого 27 очков, три подбора и одна передача. У Джейсона Тейтума 21 очко.

Лучшую результативность в составе хозяев показал лёгкий форвард из США Кайл Кузма, у которого 27 очков и четыре подбора.

В следующем матче «Милуоки» сыграет в гостях с «Никс», а «Бостон» отправится на выезд к «Филадельфии».