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Самолёт «Денвера» сломался после матча НБА в Мексике — команда застряла почти на сутки

Самолёт «Денвера» сломался после матча НБА в Мексике — команда застряла почти на сутки
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Игроки «Денвер Наггетс» столкнулись с техническими проблемами самолёта после матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», состоявшегося 8 ноября в Мехико. Как сообщает ESPN, команда не смогла вовремя вылететь в США и была вынуждена задержаться в столице Мексики почти на сутки. Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 114:102.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Нэнс - 15, Топпин - 10, Зубац - 10, Нембард - 9, Уокер - 9, Несмит - 8, Макконнелл - 6, Джексон - 6, Слоусон - 4, Убре - 2, Смит, Хафф
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Джонсон - 18, Мюррэй - 16, Джонс - 13, Гордон - 12, Дерозан - 11, Багли - 10, Браун - 6, Джонс - 3, Бразиле - 3, Хопкинс - 3, Строутер, Диалло, Холмс, Ннаджи

По информации журналистки Altitude Sports Кэти Уиндж, баскетболисты прибыли в аэропорт около 21:00 по местному времени. У самолёта обнаружилась техническая неисправность, для устранения которой потребовалось заменить деталь. Однако после ремонта выяснилось, что дверь воздушного судна не закрывается. В 3:25 игроки покинули самолёт, а около 5:00 верн