Самолёт «Денвера» сломался после матча НБА в Мексике — команда застряла почти на сутки

Игроки «Денвер Наггетс» столкнулись с техническими проблемами самолёта после матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», состоявшегося 8 ноября в Мехико. Как сообщает ESPN, команда не смогла вовремя вылететь в США и была вынуждена задержаться в столице Мексики почти на сутки. Встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 114:102.

По информации журналистки Altitude Sports Кэти Уиндж, баскетболисты прибыли в аэропорт около 21:00 по местному времени. У самолёта обнаружилась техническая неисправность, для устранения которой потребовалось заменить деталь. Однако после ремонта выяснилось, что дверь воздушного судна не закрывается. В 3:25 игроки покинули самолёт, а около 5:00 верн