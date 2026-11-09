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Остин Ривз отказался объяснять перепалку с болельщиком после победы «Лейкерс»

Остин Ривз отказался объяснять перепалку с болельщиком после победы «Лейкерс»
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28-летний американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос об общении с болельщиком «Детройт Пистонс», находившимся в первом ряду зрительских трибун. Эпизод произошёл во время гостевого матча регулярного чемпионата НБА, состоявшегося в ночь на 9 ноября.

«Я не понимаю, о чём вы говорите», — сказал Ривз после матча, отвечая на вопрос журналиста Хоби Прайса.

Во время встречи защитник некоторое время разговаривал с болельщиком «Детройта», однако содержание их беседы осталось неизвестным. Позднее, за 46 секунд до завершения четвёртой четверти, американец реализовал трёхочковый бросок, увеличив преимущество «Лейкерс» до восьми очков (112:104), после чего повернулся к зрителю и помахал ему на прощание.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 121:116. Ривз стал самым результативным игроком матча, набрав 43 очка, сделав пять подборов и четыре результативные передачи. Защитник реализовал 14 бросков из 27 с игры, включая четыре трёхочковых из шести, а также все 11 штрафных.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Дженкинс - 31, Хаертер - 24, Каннингем - 14, Робинсон - 12, Рид - 8, Кол