Остин Ривз отказался объяснять перепалку с болельщиком после победы «Лейкерс»

28-летний американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос об общении с болельщиком «Детройт Пистонс», находившимся в первом ряду зрительских трибун. Эпизод произошёл во время гостевого матча регулярного чемпионата НБА, состоявшегося в ночь на 9 ноября.

«Я не понимаю, о чём вы говорите», — сказал Ривз после матча, отвечая на вопрос журналиста Хоби Прайса.

Во время встречи защитник некоторое время разговаривал с болельщиком «Детройта», однако содержание их беседы осталось неизвестным. Позднее, за 46 секунд до завершения четвёртой четверти, американец реализовал трёхочковый бросок, увеличив преимущество «Лейкерс» до восьми очков (112:104), после чего повернулся к зрителю и помахал ему на прощание.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 121:116. Ривз стал самым результативным игроком матча, набрав 43 очка, сделав пять подборов и четыре результативные передачи. Защитник реализовал 14 бросков из 27 с игры, включая четыре трёхочковых из шести, а также все 11 штрафных.