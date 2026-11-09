Дабл-дабл Адетокунбо помог «Майами» обыграть «Сакраменто» в НБА

Утром 9 ноября мск на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 114:108 (34:30, 34:29, 23:22, 23:27).

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 14 подборов и трёх передач.

У хозяев лучшей результативностью отметился американский разыгрывающий Дариус Эйкафф, также оформивший дабл-дабл, на его счету 32 очка, пять подборов и 10 передач.

В следующем матче «Сакраменто» примет «О