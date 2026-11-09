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Сакраменто Кингз — Майами Хит, результат матча 9 ноября 2026, счет 108:114, регулярный чемпионат НБА 2026-2027

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Майами» обыграть «Сакраменто» в НБА
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Утром 9 ноября мск на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2026/2027 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 114:108 (34:30, 34:29, 23:22, 23:27).

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 32, Лавин - 15, Хантер - 14, Мюррэй - 10, Монк - 9, Ачиува - 7, Блэк - 6, Плауден - 6, Шарп - 5, Кардуэлл - 4, Могбо, Карабан
Майами Хит: Адетокунбо - 29, Томпсон - 23, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Ларссон - 11, Конуэлл - 6, Уиггинс - 6, Портис - 4, Фонтеккио, Йович, Ричардс, Хардуэй-младший, Смит, Гарднер

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 14 подборов и трёх передач.

У хозяев лучшей результативностью отметился американский разыгрывающий Дариус Эйкафф, также оформивший дабл-дабл, на его счету 32 очка, пять подборов и 10 передач.

В следующем матче «Сакраменто» примет «О