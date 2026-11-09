Коби Брайант и Саша Вуячич использовали итальянский язык, чтобы запутать соперников в НБА

Двукратный чемпион НБА Саша Вуячич рассказал, как вместе с бывшим партнёром по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом использовал знание итальянского языка во время матчей.

Словенец поделился воспоминаниями в подкасте Out The Mud, ведущими которого являются бывшие баскетболисты Тони Аллен и Зак Рэндольф.

«Когда мы играли против них, Тони был тем человеком, который подходил и слушал, о чём мы с Коби говорим на площадке. Поэтому мы начинали разговаривать по-итальянски. Они такие: «Что? О чём он говорит?» — рассказал Вуячич.

«Я так и знал! Я так и знал! Думаю: «Брат, они только что говорили что-то по-английски в защите, а когда переходят в нападение, начинают разговаривать на совершенно другом языке», — ответил Аллен.

Брайант провёл часть детства в Италии, где выступал его отец Джо Брайант, и свободно владел итальянским языком.

Вуячич до перехода в НБА играл за итальянский «Снайдеро Удине». Словенский защитник представлял «Лейкерс» с 2004 по 2010 год и вместе с Брайантом дважды становился чемпионом лиги — в 2009 и 2010 годах.

Аллен в тот период выступал за «Бостон Селтикс», с которым в 2008 году выиграл финальную серию против «Лейкерс».