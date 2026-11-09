«Филадельфия» с Леброном Джеймсом показала лучший старт сезона НБА за последние 25 лет

«Филадельфия Сиксерс» показала лучший старт регулярного чемпионата НБА за последние 25 лет. После 11 матчей сезона-2026/2027 команда, за которую выступает 41-летний форвард Леброн Джеймс, одержала девять побед при двух поражениях. Подобного результата на данном отрезке «Сиксерс» не добивались с сезона-2000/2001.

Тогда «Филадельфия» под руководством Ларри Брауна начала регулярный чемпионат с 10 побед в 11 встречах, причём выиграла первые 10 матчей подряд. По итогам сезона команда, лидером которой был Аллен Айверсон, заняла первое место в Восточной конференции с результатом 56-26. Впоследствии «Сиксерс» дошли до финала НБА, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 1-4 в серии. Сам Айверсон был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Девятую победу в нынешнем сезоне «Филадельфия» одержала в ночь на 9 ноября в гостевой встрече с «Чикаго Буллз» (127:121). Самым результативным игроком команды стал Джейлен Браун, набравший 29 очков. Тайриз Макси добавил 27 очков, а Джеймс записал на свой счёт 22 очка, пять подборов и пять результативных передач. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.