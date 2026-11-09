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«Чикаго» повторил один из худших стартов сезона за всю историю клуба

«Чикаго» повторил один из худших стартов сезона за всю историю клуба
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«Чикаго Буллз» повторил третий худший старт регулярного чемпионата НБА за всю историю клуба. После девяти матчей сезона-2026/2027 команда одержала лишь одну победу при восьми поражениях. Последняя неудача стала для «Буллз» седьмой подряд. Об этом сообщает Associated Press.

Хуже «Чикаго» начинал регулярный чемпионат лишь дважды — в сезоне-1967/1968 и сезоне-2004/2005. В обоих случаях команда потерпела девять поражений в девяти стартовых встречах. При этом в сезоне-1967/1968 «Буллз» завершили регулярный чемпионат с результатом 29-53 и вышли в плей-офф, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2004/2005 клуб также сумел исправить неудачный старт, одержав 47 побед при 35 поражениях. Тогда «Чикаго» добрался до первого раунда плей-офф, в котором проиграл «Вашингтон Уизардс».

Восьмым поражением стала домашняя неудача в матче с «Филадельфией Сиксерс», состоявшемся в ночь на 9 ноября. Встреча завершилась со счётом 121:127. Самыми результативными игроками «Буллз» стали Джош Гидди и Матас Бузелис, набравшие по 19 очков.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 19, Бузелис - 19, Уилсон - 18, Смит - 17, Окоро - 12, Эссенг - 10, Хоукинс - 9, Уильямс - 7, Джонс - 6, Клэкстон - 4, Хилд, Миллер, Авака
Филадельфия Сиксерс: Браун - 29, Макси - 27, Джеймс - 22, Эмбиид - 18, Эджкомб - 13, Уокер - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Саймонс - 3, Филон, Эдвардс, Рупер, Уэйд
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