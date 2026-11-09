Бывший MVP Единой лиги Димитриевич забил шесть трёхочковых из шести в чемпионате Греции

28-летний северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, ранее выступавший за казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ, провёл самый результативный матч в нынешнем чемпионате Греции.

Баскетболист «Ариса» набрал 25 очков в гостевой встрече 6-го тура с «Докса Лефкадас», которая состоялась 7 ноября и завершилась победой команды из Салоник со счётом 88:77.

Димитриевич реализовал все шесть трёхочковых бросков, одну из трёх двухочковых попыток и пять из семи штрафных. Кроме того, защитник сделал четыре подбора и пять результативных передач. На площадке он провёл чуть более 23 минут, став самым результативным игроком «Ариса». Для команды под руководством Василиса Спанулиса эта победа стала пятой подряд в чемпионате Греции.

За три дня до встречи с «Докса Лефкадас» Димитриевич был удалён в матче Еврокубка с «Хапоэлем» из Иерусалима (73:84), получив неспортивный и технический фолы. Тогда Спанулис раскритиковал реакцию защитника на действия соперника.

Напомним, Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год, став чемпионом Единой лиги в 2023-м, самым ценным игроком плей-офф и MVP регулярного чемпионата следующего сезона, а во второй половине 2025 года северомакедонец защищал цвета «Зенита», после чего перешёл в «Баварию», а летом 2026-го присоединился к «Арису».