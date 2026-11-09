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Домантас Сабонис пропустил первый матч сезона-2026/2027 НБА

Домантас Сабонис пропустил первый матч сезона-2026/2027 НБА
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30-летний литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис пропустил первый матч в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Баскетболист не принял участия в домашней встрече с «Майами Хит», состоявшейся в ночь на 9 ноября. Причиной отсутствия стали болезненные ощущения в левом колене.

Первоначально Сабонис не числился в списке травмированных, однако за несколько часов до начала встречи его участие оказалось под вопросом. Впоследствии медицинский штаб «Сакраменто» принял решение не допускать литовца к игре. Центровой провёл все девять предыдущих матчей команды в нынешнем сезоне. При этом в феврале 2026 года Сабонис перенёс операцию на мениске левого колена. Сроки его возвращения на площадку пока не определены.

Без Сабониса «Сакраменто» потерпел поражение от «Майами» со счётом 108:114. Для калифорнийской команды эта неудача стала девятой в 10 матчах нынешнего регулярного чемпионата. В текущем сезоне литовец набирает в среднем 15,3 очка, делает 14,6 подбора и шесть результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 32, Лавин - 15, Хантер - 14, Мюррэй - 10, Монк - 9, Ачиува - 7, Блэк - 6, Плауден - 6, Шарп - 5, Кардуэлл - 4, Могбо, Карабан
Майами Хит: Адетокунбо - 29, Томпсон - 23, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Ларссон - 11, Конуэлл - 6, Уиггинс - 6, Портис - 4, Фонтеккио, Йович, Ричардс, Хардуэй-младший, Смит, Гарднер