НБА: результаты игр в ночь с 8 на 9 ноября

В ночь с 8 на 9 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей с 8 на 9 ноября:

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 121:127 (33:34; 28:34; 32:31; 28:28);

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:121 (14:38; 34:23; 33:27; 35:33);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 115:100 (29:25; 29:26; 33:27; 25:22);

«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 130:93 (33:26; 33:20; 34:25; 30:22);

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 97:117 (27:25; 18:33; 29:33; 23:26);

«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 108:114 (30:34; 29:34; 22:23; 27:23);

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 139:123 (28:28; 39:32; 35:35; 37:28).