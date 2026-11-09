Яннис Адетокунбо обошёл Ларри Бёрда и поднялся на 40-е место в истории НБА по очкам

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», по итогам матча с «Сакраменто Кингз» (114:108) поднялся на 40-е место в истории лиги по очкам за карьеру.

В матче с «Сакраменто» Адетокунбо записал на свой счёт 29 очков, доведя их общее количество до 21 806. Таким образом, он обошёл легендарного 69-летнего трёхкратного чемпиона лиги Ларри Бёрда, у которого за карьеру в НБА 21 791 очко. На 39-м месте в истории Гэри Пэйтон — 21 813.

Встречу с «Кингз» Адетокунбо закончил со следующей статистикой — 29 очков (14/22 со средней, 0/1 трёхочковых, 1/7 штрафных), 14 подборов, три передачи, два блок-шота, два перехвата и пять потерь.