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Яннис Адетокунбо обошёл Ларри Бёрда и поднялся на 40-е место в истории НБА по очкам

Яннис Адетокунбо обошёл Ларри Бёрда и поднялся на 40-е место в истории НБА по очкам
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31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», по итогам матча с «Сакраменто Кингз» (114:108) поднялся на 40-е место в истории лиги по очкам за карьеру.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 32, Лавин - 15, Хантер - 14, Мюррэй - 10, Монк - 9, Ачиува - 7, Блэк - 6, Плауден - 6, Шарп - 5, Кардуэлл - 4, Могбо, Карабан
Майами Хит: Адетокунбо - 29, Томпсон - 23, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Ларссон - 11, Конуэлл - 6, Уиггинс - 6, Портис - 4, Фонтеккио, Йович, Ричардс, Хардуэй-младший, Смит, Гарднер

В матче с «Сакраменто» Адетокунбо записал на свой счёт 29 очков, доведя их общее количество до 21 806. Таким образом, он обошёл легендарного 69-летнего трёхкратного чемпиона лиги Ларри Бёрда, у которого за карьеру в НБА 21 791 очко. На 39-м месте в истории Гэри Пэйтон — 21 813.

Встречу с «Кингз» Адетокунбо закончил со следующей статистикой — 29 очков (14/22 со средней, 0/1 трёхочковых, 1/7 штрафных), 14 подборов, три передачи, два блок-шота, два перехвата и пять потерь.

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