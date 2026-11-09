«Один из величайших». Грин — о решении «Оклахомы» вывести номер Уэстбрука

36-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о решении клуба «Оклахома-Сити Тандер» вывести из обращения номер звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Это невероятно, Расс — один из величайших соперников, против которых мне доводилось играть.

Каждый вечер, когда играл против него, знал, что должен выложиться по полной, потому что… Если не выкладывался на полную, то выглядел не в своей тарелке и тебе было неловко… Поздравляю Расса с тем, что его игровой номер выведен из обращения», — cказал Грин на своём YouTube-канале.