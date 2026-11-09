Карузо объяснил, как из-за контракта на $ 100 тыс. решил побриться

32-летний американский защитник и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Алекс Карузо, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», объяснил, как подписал в 2020 году контракт с компанией Manscaped на $ 100 тыс., который включал в себя бритьё налысо.

«Они сказали: «Мы дадим тебе кучу денег, ты снимешься в рекламе и побреешь голову». Я такой: «Ладно, конечно». Я всё равно собирался это сделать. Почему бы не подзаработать», — приводит слова Карузо аккаунт NBA Retweet в социальной сети Х.

В 2020 году Карузо завоевал свой первый чемпионский титул, выступая в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».