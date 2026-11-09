Берардини рассказал, как бывший игрок НБА за час проиграл $ 1 млн

Американский колумнист Ник Берардини рассказал, как пожизненно дисквалифицированный в НБА Джонтей Портер проиграл $ 1 млн после крупного выигрыша.

«В Миссури я спросил Джонтея, думал ли он когда-нибудь об альтернативном сценарии, в котором он выбрался бы из-под долгов и продолжал играть в НБА. «Вы не избавитесь от зависимости, пока боль от зависимости не перевесит удовольствие», — ответил он. Он рассказал мне, что однажды вечером, когда у него уже были долги перед букмекерами, он сыграл в блэкджек на своём телефоне.

Он начал вечер с $ 20 тыс. «Я выигрываю кучу денег», — сказал он. «Я продолжаю выигрывать». К 4:30 утра у него накопился $ 1 млн — достаточно, чтобы расплатиться со всеми долгами и начать всё сначала. Он начал процесс вывода средств, который занял несколько часов, затем закрыл глаза и заснул. Но, по его словам: «Мой мозг просто взрывается. Я просыпаюсь и понимаю, что должен продолжать». Не прошло и часа, как он потерял всё. «Я только что выиграл $ 1 млн, который спас бы мне жизнь. И мне этого было недостаточно», — написал Берардини в колонке для The New Yorker.