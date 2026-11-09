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Расписание матчей НБА — 2026/2027 в ночь на 10 ноября 2026 года

НБА: расписание игр в ночь на 10 ноября
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В ночь на 10 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогут посмотреть восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание матчей на 10 ноября (время московское):

3:00 — «Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс»;
3:00 — «Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
3:00 — «Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс»;
3:30 — «Торонто Рэпторс» — «Мемфис Гриззлиз»;
4:00 — «Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс»;
4:30 — «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс»;
5:00 — «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс»;
6:00 — «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

Календарь НБА сезона-2026/2027
Турнирная таблица НБА сезона-2026/2027
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