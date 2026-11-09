Капитан ЦСКА Антонов выделил двух игроков команды после победы над «Зенитом» в Единой лиге

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2026/2027.

«В первую очередь победили благодаря поддержке болельщиков. У нас было много времени, чтобы подготовиться к матчу — 12 дней. С одной стороны, это хорошо, с другой — теряешь игровой ритм. Следили за соперником, анализировали последний матч «Зенита». Понятно, что Ховард — это мощное усиление, он элитный снайпер. Старались минимизировать его свободные броски, создавать трудности. Так что Ваня Ухов и Каспер Уэйр большие молодцы. Хорошая командная работа в защите позволила серьёзному сопернику набрать всего 68 очков — прекрасный показатель», — цитирует Антонова «Матч ТВ».

Встреча состоялась 8 ноября в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 80:68. Армейцы вынудили соперника совершить 16 потерь и сделали 12 перехватов.