«Большая семья ЦСКА». Капитан армейцев Антонов отреагировал на поддержку футболиста Гаича

Капитан баскетбольного ЦСКА Семён Антонов отреагировал на поддержку со стороны защитника футбольной команды армейцев Милана Гаича. Сербский футболист посетил домашний матч москвичей с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, надев игровую майку с фамилией Антонова.

«Я не видел, но, конечно, очень приятно. С Миланом немного знаком, желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Болеем за наших футболистов… Уступили «Краснодару», но ничего — верим в светлое будущее. Мы на то и большая семья ЦСКА, чтобы друг друга поддерживать», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».