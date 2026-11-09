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«Большая семья ЦСКА». Капитан армейцев Антонов отреагировал на поддержку футболиста Гаича

«Большая семья ЦСКА». Капитан армейцев Антонов отреагировал на поддержку футболиста Гаича
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Капитан баскетбольного ЦСКА Семён Антонов отреагировал на поддержку со стороны защитника футбольной команды армейцев Милана Гаича. Сербский футболист посетил домашний матч москвичей с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, надев игровую майку с фамилией Антонова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 68
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 19, Жан-Шарль - 17, Кливленд - 9, Ухов - 9, Уэйр - 7, Курбанов - 7, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Руженцев, Ганькевич, Антонов, Зайцев
Зенит: Ховард - 17, Ирэбу - 13, Пойтресс - 9, Ледлум - 6, Евстафьев - 6, Чикишев - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Роберсон - 3, Мартюк - 2, Жбанов - 1, Мэйсон

«Я не видел, но, конечно, очень приятно. С Миланом немного знаком, желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Болеем за наших футболистов… Уступили «Краснодару», но ничего — верим в светлое будущее. Мы на то и большая семья ЦСКА, чтобы друг друга поддерживать», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».