«Это безумие». Яннис Адетокунбо — о критике со стороны Дока Риверса

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», после матча с «Сакраменто Кингз» (114:108) отреагировал на критику со стороны бывшего тренера «Милуоки Бакс» Дока Риверса.

«Он не мой тренер. Мой тренер — тренер Спо [Эрик Споэльстра], но с Доком я работал в прошлом. У меня нет слов… Спросите его, почему он так решил. Это его дело. Я тут ни при чём… Это безумие», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

Риверс тренировал «Милуоки» с 2024 по 2026 год, когда в это время там и выступал греческий форвард.

Встречу с «Кингз» Адетокунбо