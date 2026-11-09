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«Это безумие». Яннис Адетокунбо — о критике со стороны Дока Риверса

«Это безумие». Яннис Адетокунбо — о критике со стороны Дока Риверса
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31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», после матча с «Сакраменто Кингз» (114:108) отреагировал на критику со стороны бывшего тренера «Милуоки Бакс» Дока Риверса.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 114
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 32, Лавин - 15, Хантер - 14, Мюррэй - 10, Монк - 9, Ачиува - 7, Блэк - 6, Плауден - 6, Шарп - 5, Кардуэлл - 4, Могбо, Карабан
Майами Хит: Адетокунбо - 29, Томпсон - 23, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Ларссон - 11, Конуэлл - 6, Уиггинс - 6, Портис - 4, Фонтеккио, Йович, Ричардс, Хардуэй-младший, Смит, Гарднер

«Он не мой тренер. Мой тренер — тренер Спо [Эрик Споэльстра], но с Доком я работал в прошлом. У меня нет слов… Спросите его, почему он так решил. Это его дело. Я тут ни при чём… Это безумие», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

Риверс тренировал «Милуоки» с 2024 по 2026 год, когда в это время там и выступал греческий форвард.

Встречу с «Кингз» Адетокунбо