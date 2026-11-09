Жена болельщика, которого Дончич помог удалить с матча НБА, объяснила его поступок

Журналистка Келли ДеМарко, трижды лауреат премии «Эмми», опубликовала в социальных сетях пост, где написала о вирусном моменте с её мужем, который был удалён с трибун после просьбы Луки Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») во время матча с «Сакраменто Кингз» (116:103).

В одном из эпизодов мяч ушёл в аут и оказался в руках её супруга, который довольно сильным броском отправил его в руку женщине-арбитру, что не понравилось Дончичу, который настоял на удалении болельщика из зала.

«Когда свидание становится