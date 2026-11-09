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Жена болельщика, которого Дончич помог удалить с матча НБА, объяснила его поступок

Жена болельщика, которого Дончич помог удалить с матча НБА, объяснила его поступок
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Журналистка Келли ДеМарко, трижды лауреат премии «Эмми», опубликовала в социальных сетях пост, где написала о вирусном моменте с её мужем, который был удалён с трибун после просьбы Луки Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») во время матча с «Сакраменто Кингз» (116:103).

В одном из эпизодов мяч ушёл в аут и оказался в руках её супруга, который довольно сильным броском отправил его в руку женщине-арбитру, что не понравилось Дончичу, который настоял на удалении болельщика из зала.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2026, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 22, Лавин - 21, Сабонис - 16, Хантер - 14, Монк - 13, Ачиува - 7, Кардуэлл - 4, Блэк - 3, Шарп - 3, Клиффорд, Могбо, Карабан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 40, Ривз - 21, Кесслер - 15, Секстон - 10, Уильямс - 10, Ларэвиа - 9, Граймс - 6, Тайбулл - 3, Мамукелашвили - 2, Вандербилт, Харди, Джеймс, Лаверинг, Карр, Луни

«Когда свидание становится