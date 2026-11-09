«Делает всё, что просит тренерский штаб». Леброн — об игре с Джейленом Брауном

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», после победы в матче с «Чикаго Буллз» (127:121) оценил игру в одном составе с 30-летним американцем и чемпионом лиги Джейленом Брауном.

«Мы оба просто пытаемся освоиться в новой обстановке, в новой системе и с новыми товарищами по команде. Джей-Би — молодец. Он делает всё, о чём его просит тренерский штаб и все остальные, и даже больше, так что я рад играть с ним в одной команде», — приводит слова Леброна после матча аккаунт 76ersM