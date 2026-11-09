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«Делает всё, что просит тренерский штаб». Леброн — об игре с Джейленом Брауном

«Делает всё, что просит тренерский штаб». Леброн — об игре с Джейленом Брауном
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41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», после победы в матче с «Чикаго Буллз» (127:121) оценил игру в одном составе с 30-летним американцем и чемпионом лиги Джейленом Брауном.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 19, Бузелис - 19, Уилсон - 18, Смит - 17, Окоро - 12, Эссенг - 10, Хоукинс - 9, Уильямс - 7, Джонс - 6, Клэкстон - 4, Хилд, Миллер, Авака
Филадельфия Сиксерс: Браун - 29, Макси - 27, Джеймс - 22, Эмбиид - 18, Эджкомб - 13, Уокер - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Саймонс - 3, Филон, Эдвардс, Рупер, Уэйд

«Мы оба просто пытаемся освоиться в новой обстановке, в новой системе и с новыми товарищами по команде. Джей-Би — молодец. Он делает всё, о чём его просит тренерский штаб и все остальные, и даже больше, так что я рад играть с ним в одной команде», — приводит слова Леброна после матча аккаунт 76ersM