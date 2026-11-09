«Нет, нет, нет». О’Нил рассказал, почему вернул личному повару приготовленный бутерброд

Легенда НБА Шакил О’Нил поделился забавной историей о своих пищевых привычках. Бывший центровой рассказал, как однажды попросил личного повара приготовить ему сэндвич с индейкой, но отправил блюдо обратно из-за слишком большого количества мяса. По словам Шакила, он до сих пор придерживается привычек, которые появились у него ещё в детстве.

«Один мой знакомый недавно смеялся надо мной. Я попросил повара приготовить мне бутерброд, а он положил туда три ломтика индейки. Я отправил его обратно. Нет, мы так не делаем. Один ломтик индейки! Именно так я ел в детстве: один ломтик индейки, один ломтик сыра.

Он говорит мне: «Да ладно, ты же теперь богатый». А я отвечаю: «Нет, нет, нет. Один ломтик индейки, и точка». Это просто привычки, которые мне привили с детства», — рассказал О’Нил в подкасте Зака Джастиса.

Шакил О'Нил не смог забить слэм-данк: