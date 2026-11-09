Купер Флэгг раскрыл, что ест во время матчей НБА, чтобы набрать массу

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг объяснил, почему перекусывает прямо во время матчей НБА. В двух встречах подряд 19-летнего баскетболиста заметили с бутербродом на скамейке запасных. После игры с «Бруклин Нетс» (130:93) американец рассказал, что таким образом старается получать достаточно калорий, чтобы набрать вес и мышечную массу.

«Хочу поблагодарить наш тренерский и медицинский штабы — они лучшие в своём деле. Я стараюсь набрать вес и нарастить мышцы, поэтому должен выполнять определённые требования. Просто стараюсь не отставать от графика. Завтра у нас снова матч, так что важно получать достаточно калорий, поддерживать их уровень и быть готовым к следующей игре», — сказал Флэгг в разговоре с журналистами после матча с «Бруклином».

Баскетболист также раскрыл состав своего перекуса: он и