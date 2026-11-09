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Купер Флэгг раскрыл, что ест во время матчей НБА, чтобы набрать массу

Купер Флэгг раскрыл, что ест во время матчей НБА, чтобы набрать массу
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Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг объяснил, почему перекусывает прямо во время матчей НБА. В двух встречах подряд 19-летнего баскетболиста заметили с бутербродом на скамейке запасных. После игры с «Бруклин Нетс» (130:93) американец рассказал, что таким образом старается получать достаточно калорий, чтобы набрать вес и мышечную массу.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Флэгг - 25, Ирвинг - 21, Гэффорд - 18, Альдама - 12, Рисашер - 11, Маршалл - 8, Вашингтон - 6, Кристи - 5, Клейтон-мл - 5, Ховард - 5, Сассер - 4, Джонсон - 4, Мартин - 2, Сиссе - 2, Лаваль - 2
Бруклин Нетс: Портер - 19, Траоре - 14, Рэндл - 13, Вагнер - 12, Майнотт - 10, Вульф - 10, Шарп - 6, Эллис - 3, Пауэлл - 2, Клауни - 2, Джонсон - 2, Мэнн

«Хочу поблагодарить наш тренерский и медицинский штабы — они лучшие в своём деле. Я стараюсь набрать вес и нарастить мышцы, поэтому должен выполнять определённые требования. Просто стараюсь не отставать от графика. Завтра у нас снова матч, так что важно получать достаточно калорий, поддерживать их уровень и быть готовым к следующей игре», — сказал Флэгг в разговоре с журналистами после матча с «Бруклином».

Баскетболист также раскрыл состав своего перекуса: он и