Портал из США оценил, какой будет роль Дёмина в «Бруклине» по возвращении после травмы

Портал Point Made Basketball оценил, какую роль Егор Дёмин может получить в «Бруклин Нетс» после возвращения на площадку после травмы. По мнению издания, россиянин способен успешно взаимодействовать с Ноланом Траоре и Майкелом Брауном, а игровые особенности всех троих позволяют использовать их одновременно.

«Не так уж сложно представить, как Нолан Траоре, Майкел Браун и Егор Дёмин могут сочетаться на площадке. Все трое способны попадать трёхочковые, особенно если прогресс Траоре в этом компоненте сохранится. Это позволит им одновременно находиться на площадке и даст тренерскому штабу гибкость при выборе сочетаний.

Траоре и Браун, похоже, особенно хороши в проходах под кольцо и создании угрозы из трёхсекундной зоны, тогда как Егор может быть полезен за счёт бросков с флангов. Проблем с габаритами тоже возникнуть не должно: у Дёмина типичные для лёгкого форварда размеры, а у Брауна и Траоре для защитников достаточно большой размах рук», — говорится в сообщении портала в социальной сети X.

Напомним, Дёмин получил ушиб костной ткани правой ноги в матче с «Бостон Селтикс», состоявшемся 28 октября.