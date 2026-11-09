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Леброн Джеймс объяснил, что помогает «Филадельфии» не проигрывать в напряжённых концовках

Леброн Джеймс объяснил, что помогает «Филадельфии» не проигрывать в напряжённых концовках
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс рассказал, что помогает команде сохранять хладнокровие в напряжённые моменты. В нынешнем сезоне клуб одержал восемь побед в восьми матчах, исход которых решался в концовке.

«У нас много игроков, которые уже оказывались в ситуациях, когда исход встречи решается в последние минуты. Мы не паникуем. Понимаем, что должны совершить несколько остановок в защите, но, если соперник начинает набирать очки и сокращать разницу, мы знаем, как сохранять спокойствие и в атаке», — сказал Джеймс в интервью изданию NBC Sports Philadelphia.

Девятую победу в нынешнем сезоне «Филадельфия» одержала в ночь на 9 ноября в гостевой встрече с «Чикаго Буллз» (127:121). Джеймс записал на свой счёт 22 очка, пять подборов и пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 19, Бузелис - 19, Уилсон - 18, Смит - 17, Окоро - 12, Эссенг - 10, Хоукинс - 9, Уильямс - 7, Джонс - 6, Клэкстон - 4, Хилд, Миллер, Авака
Филадельфия Сиксерс: Браун - 29, Макси - 27, Джеймс - 22, Эмбиид - 18, Эджкомб - 13, Уокер - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Саймонс - 3, Филон, Эдвардс, Рупер, Уэйд
Может быть