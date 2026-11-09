Леброн Джеймс объяснил, что помогает «Филадельфии» не проигрывать в напряжённых концовках

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс рассказал, что помогает команде сохранять хладнокровие в напряжённые моменты. В нынешнем сезоне клуб одержал восемь побед в восьми матчах, исход которых решался в концовке.

«У нас много игроков, которые уже оказывались в ситуациях, когда исход встречи решается в последние минуты. Мы не паникуем. Понимаем, что должны совершить несколько остановок в защите, но, если соперник начинает набирать очки и сокращать разницу, мы знаем, как сохранять спокойствие и в атаке», — сказал Джеймс в интервью изданию NBC Sports Philadelphia.

Девятую победу в нынешнем сезоне «Филадельфия» одержала в ночь на 9 ноября в гостевой встрече с «Чикаго Буллз» (127:121). Джеймс записал на свой счёт 22 очка, пять подборов и пять результативных передач.