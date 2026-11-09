ЦСКА не войдёт в число акционеров Евролиги после расширения турнира в 2027 году — источник

Евролига планирует расширить состав участников с сезона-2027/2028. По информации La Gazzetta dello Sport, шесть клубов получат постоянные лицензии, ещё четыре команды будут приглашены на три года по уайлд-кард.

К числу новых постоянных участников присоединятся «Валенсия», «Париж», «Дубай», «Максима Рома», «Хапоэль» Тель-Авив и ПАОК. Они пополнят список из 12 действующих клубов — акционеров Евролиги. ЦСКА в него не входит из-за отстранения.

Трёхлетние приглашения, согласно опубликованным данным, получат «Партизан», «Црвена Звезда», «Виртус» и «Наполи». Эти клубы будут иметь приоритет при следующем расширении турнира, которое запланировано на 2030 год. Тогда число участников Евролиги может увеличиться до 28.

Таким образом, в обновлённой структуре останутся два мес