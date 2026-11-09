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Майами примет Матч всех звёзд НБА в 2028 году — ESPN

Майами примет Матч всех звёзд НБА в 2028 году — ESPN
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) близка к завершению переговоров о проведении Матча всех звёзд и сопутствующих мероприятий 2028 года в Майами. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В последний раз Майами принимал уикенд всех звёзд в 1990 году. Таким образом, город может вновь стать площадкой одного из главных событий регулярного сезона спустя 38 лет.

Программа уикенда традиционно включает несколько мероприятий. В пятницу состоится матч восходящих звёзд, в субботу пройдут конкурсы трёхочковых бросков, Shooting Stars и данков, а в воскресенье — Матч всех звёзд.

В нынешнем сезоне уикенд всех звёзд НБА запланирован на 19-21 февраля 2027 года и пройдёт в Финиксе.

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