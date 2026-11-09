Лука Дончич и Джейлен Брансон признаны игроками недели в НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал лучшим игроком недели в Западной конференции НБА, а разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон получил аналогичную награду на Востоке.

Дончич удостоился признания по итогам матчей со 2 по 8 ноября. За этот период он в среднем набирал 45 очков, совершал семь подборов и отдавал 8,3 передачи за игру. «Лейкерс» выиграли все четыре встречи, состоявшиеся на этой неделе, в том числе одну — без участия словенца.

Брансон за неделю помог «Никс» одержать три победы в трёх матчах. Разыгрывающий в среднем набирал 27,7 очка, отдавал 6,3 передачи и совершал 3,3 подбора за игру. При этом он допускал всего 0,7 потери за матч. Действующие чемпионы НБА выиграли пять из последних шести встреч после неудачного старта сезона — трёх поражений подряд.