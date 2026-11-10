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Док Риверс извинился перед Яннисом Адетокунбо за критику его баскетбольного интеллекта

Док Риверс извинился перед Яннисом Адетокунбо за критику его баскетбольного интеллекта
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Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс признал, что допустил ошибку, усомнившись в баскетбольном интеллекте греческого форварда Янниса Адетокунбо. По информации журналиста Марка Спирса, специалист написал баскетболисту личное сообщение и принёс извинения за свои слова.

Ранее Риверс заявил, что Адетокунбо непросто тренировать из-за его стремления постоянно идти к кольцу и действовать одним способом. Специалист также отметил, что форварду не хватает игрового интеллекта и умения лучше выполнять тактические комбинации.

9 ноября Адетокунбо отреагировал на высказывания бывшего наставника после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (114:108), в котором он набрал 29 очков, сделал 14 подборов и отдал три передачи.