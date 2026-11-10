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Стало известно, чего Джейлен Браун требовал от «Бостона» перед обменом в «Филадельфию»

Стало известно, чего Джейлен Браун требовал от «Бостона» перед обменом в «Филадельфию»
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун составил два списка команд после того, как руководство «Бостон Селтикс» сообщило ему о поиске вариантов обмена. В первый вошли клубы, в которых баскетболист хотел бы продолжить карьеру, во второй — команды, за которые он предпочёл бы не выступать. Об этом сообщил журналист Boston Globe Гэри Уошберн со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Примечательно, что «Филадельфия», в которую Браун в итоге перешёл, не фигурировала ни в одном из списков. При этом 30-летний американец проявлял интерес к пере