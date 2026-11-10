Инсайдер назвал финансовые ограничения возможного обмена Порзингиса из «Голден Стэйт»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о возможном обмене латвийского центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапса Порзингиса.

«По сути, он работает как торговое исключение. Хотя это даже не совсем так, поскольку торговое исключение позволяет приобретать игрока. В зависимости от положения команды относительно финансовых ограничений НБА при обмене можно получить до 125% отправляемой зарплаты. Таким образом, речь могла бы идти о торговом исключении на $ 25 млн», — заявил Уиндхорст в подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Напомним, летом 2026 года Порзингис заключил с «Голден Стэйт» двухлетнее соглашение на $ 40 млн. В нынешнем сезоне его зарплата составляет $ 20 млн, а из суммы за следующий год гарантированы только $ 3 млн.

По информации ESPN, руководс