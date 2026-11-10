Четыре команды Западной конференции вошли в пятёрку сильнейших в новом рейтинге НБА

НБА опубликовала обновлённый рейтинг силы команд по итогам первых трёх недель регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Первое место занял «Сан-Антонио Спёрс», поднявшийся с четвёртой позиции. Вторым стал «Оклахома-Сити Тандер», ранее располагавшийся на седьмой строчке. Тройку лидеров замкнула «Миннесота Тимбервулвз», совершившая рывок сразу на девять позиций — с 12-го места.

На четвёртую строчку опустился «Хьюстон Рокетс», который возглавлял рейтинг неделей ранее. Пятое место досталось «Филадельфии Сиксерс», потерявшей две позиции. «Сан-Антонио» и «Оклахома» на момент составления рейтинга одержали по восемь побед при двух поражениях, «Миннесота» имела результат 8-3, «Хьюстон» — 7-3, а «Филадельфия» — 9-2. Таким обра