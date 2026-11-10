Инсайдер назвал условие, при котором «Вашингтон» может выставить Энтони Дэвиса на обмен

Руководство «Вашингтон Уизардс» намерено оценить выступления 33-летнего американского центрового Энтони Дэвиса, прежде чем принимать решение о продлении его контракта. Об этом рассказал инсайдер Брайан Уиндхорст в эфире ESPN Los Angeles.

«В «Вашингтоне», по сути, сказали: «Мы хотим увидеть, как Дэвис проведёт 20–30 матчей, как он впишется в нашу команду, а затем вернуться к вопросу о продлении контракта». Если соглашение не будет продлено, думаю, его имя появится на рынке обменов», — заявил Уиндхорст.

Напомним, Дэвис перешёл в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» в феврале 2026 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Шарлотт Хорнетс».

В нынешнем регулярном чемпионате центровой провёл восемь матчей, набирая в среднем 23,4 очка, делая 9,3 подбора и 2