«Получают больше денег, чем когда-либо». Стивен Эй Смит поставил вопрос об игроках НБА

Известный американский спортивный обозреватель ESPN Стивен Эй Смит затронул тему взаимоотношений современных игроков НБА со средствами массовой информации. Журналист поднял вопрос о способности профессиональных спортсменов воспринимать конструктивную критику на фоне увеличения их заработков.

«Проблема в СМИ или в том, что современные спортсмены, получающие больше денег, чем когда-либо прежде, стали немного мягче психологически, когда дело касается восприятия конструктивной критики?» — заявил Смит в рамках собственного подкаста.

Ранее, в конце октября, Смит вступил в публичную дискуссию с центровым «Майами Хит» Бэмом Адебайо. П