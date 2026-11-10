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«Получают больше денег, чем когда-либо». Стивен Эй Смит поставил вопрос об игроках НБА

«Получают больше денег, чем когда-либо». Стивен Эй Смит поставил вопрос об игроках НБА
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Известный американский спортивный обозреватель ESPN Стивен Эй Смит затронул тему взаимоотношений современных игроков НБА со средствами массовой информации. Журналист поднял вопрос о способности профессиональных спортсменов воспринимать конструктивную критику на фоне увеличения их заработков.

«Проблема в СМИ или в том, что современные спортсмены, получающие больше денег, чем когда-либо прежде, стали немного мягче психологически, когда дело касается восприятия конструктивной критики?» — заявил Смит в рамках собственного подкаста.

Ранее, в конце октября, Смит вступил в публичную дискуссию с центровым «Майами Хит» Бэмом Адебайо. П