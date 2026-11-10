Дончич проводит один из самых результативных отрезков в «Лейкерс» со времён Коби Брайанта

27-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич демонстрирует результативность, сопоставимую с показателями легендарного защитника команды Коби Брайанта.

В первых девяти матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027 словенец набирал в среднем 40,1 очка, делал 7,8 подбора и 7,7 результативной передачи. За этот отрезок Дончич шесть раз преодолел отметку в 40 набранных очков, а «Лейкерс» одержали семь побед при двух поражениях.

Для сравнения, с 6 по 23 февраля 2003 года Брайант провёл девять матчей подряд с 40 и более очками. На этом отрезке американец набирал в среднем 44 очка, делал 5,2 подбора и 3,4 результативной передачи. «Лейкерс» тогда также выиграли семь встреч при двух поражениях. Самым результативным матчем Брайанта